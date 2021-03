Incidente in A23, ferito un conducente

Attenzione a chi viaggia in autostrada lungo la A23, in carreggiata sud, nel tratto compreso tra Gemona e Udine Nord. Poco prima delle 16, infatti, si sono scontrati un mezzo pesante e un'auto. A restare ferito il conducente della vettura che è comunque riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gemona, l'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova e la Polizia Stradale della Sottosezione di Amaro, tutti coordinati dal Coa di Udine. Il conducente della vettura è rimasto ferito in maniera non grave. Non è stato necessario chiudere l'autostrada. Al momento si viaggia sulla sola corsia di sorpasso.