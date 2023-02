Incidente in A23, un'auto precipita fuori strada

Nella prima serata si è verificato un incidente lungo l'A23, nel tratto compreso tra Carnia e Gemona del Friuli, in direzione Gemona, dopo la galleria Lago. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale della Sottosezione di Amaro, due vetture si sono scontrate e, nell'impatto, una è carambolata all'esterno della sede stradale, finendo tra l'autostrada e la regionale, dopo un volo di circa 30 metri. Poi ha preso fuoco.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze. Due le persone rimaste ferite in modo serio.

Sul posto il personale dell'autostrada, i Vigili del fuoco e il soccorso stradale che si stanno facendo carico della messa in sicurezza e del recupero delle due auto.