Incidente in A28, donna incastrata

Incidente in A28, all'altezza dello svincolo di Pordenone Fiera, in direzione Portogruaro. Erano da poco passate le 17.30, quando un'auto ha perso il controllo ed è finita contro lo spartitraffico. Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone che, in collaborazione con il personale sanitario, hanno provveduto, con cesoie e divaricatori oleodinamici, a liberare dalle lamiere l'infortunata, rimasta bloccata all'interno del veicolo, pur senza subire apparentemente gravi traumi. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale.