Incidente in A4, autista incastrato

Incidente lungo l'autostrada A4 intorno alle 4.30 di oggi, tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia, nel territorio del comune di San Michele al Tagliamento. Per cause in corso di accertamento il conducente di un furgoncino ha tamponato un camion; la persona alla guida del mezzo più leggero è rimasta incastrata nell'impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova e i Vigili del Fuoco provenienti del Distaccamento di Cervignano del Friuli, oltre al personale di Autovie Venete e alla Polizia Stradale di Palmanova, tutti coordinati dal Coa di Udine. Non è stato necessario chiudere l'autostrada.

I mezzi sono stati rimossi intorno alle 7.45. Nessuna particolare ripercussione sul traffico, ancora scarso a quell'ora.