Incidente in A4, auto 'infilzata' dal guard rail

Perde il controllo dell'auto in A4: nell'impatto, il guard rail penetra nell'abitacolo come una lama, in più punti, nella parte sinistra anteriore, proprio quella di guida.

Miracolato il conducente che, mentre stava viaggiando in direzione Trieste, lungo l'autostrada, ha perso il controllo della macchina, una berlina. È successo poco prima delle 15, all'altezza della stazione di servizio di Gonars.

Sul posto i sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano a fattivo supporto dell'equipe medica e per la messa in sicurezza dell'auto, di fatto 'sventrata' per liberare il conducente. L'uomo è stato soccorso in codice verde. Rilievi della Polizia Stradale di Palmanova.