Incidente in A4: autostrada chiusa tra Portogruaro e San Stino di Livenza

Un tamponamento a catena fra tre autoarticolati e l’incendio sviluppatosi all’interno di uno dei mezzi pesanti coinvolti nel sinistro stanno provocando la chiusura dell’autostrada A4 nel tratto tra Portogruaro – San Stino di Livenza e l’allacciamento A4/A28 in direzione Venezia. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale. Il conducente del mezzo incendiato è riuscito ad uscire dall’abitacolo prima che si sviluppasse il rogo. Sul posto anche il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete che ha predisposto la chiusura e i mezzi di soccorso meccanico. Si segnalano (alle ore 12,00) cinque chilometri di coda tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia.