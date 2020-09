Incidente in A4, camion perde il carico di cemento

A4 chiusa nel tratto San Donà di Piave – Meolo a causa di un incidente accaduto questa mattina verso le 8.45 in direzione Venezia. Un mezzo pesante che trasportava blocchi di cemento si è rovesciato per cause da verificare e ha perso buona parte del carico che si è riversato sulla carreggiata.

L’autostrada è stata chiusa immediatamente così come l’uscita di San Donà. L’autista, ferito, è già stato trasportato in ospedale e il traffico leggero, rimasto bloccato, viene fatto defluire lentamente in attesa che comincino le operazioni per liberare la carreggiata.

Inevitabili i disagi al traffico anche perché il venerdì è una giornata in cui i flussi sono sempre piuttosto elevati.