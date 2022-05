Incidente in A4, furgone contro autocarro

Nuovo incidente, questa mattina, lungo l'A4, nel tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Un urto laterale ha coinvolto un furgone e un autocarro al km 462, poco dopo il ponte che supera il Tagliamento, nel nuovo tratto a tre corsie.

Dopo lo schianto, il furgone è andato a sbattere contro la barriera in cemento che divide le due carreggiate. Fortunatamente l'urto non è stato violento, ma il mezzo, finito di traverso, ha creato difficoltà alla viabilità.

Ferito in maniera non grave il conducente. Code e rallentamenti alla viabilità, anche se in diminuzione.