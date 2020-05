Incidente in A4, furgone contro una bisarca

Incidente lungo l'autostrada A4, nel tardo pomeriggio, all'altezza del comune di Pocenia, in direzione Venezia. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Palmanova, intervenuta per rilievi e viabilità, si è verificato un tamponamento tra due mezzi.

Un furgone Volkswagen ha impattato con violenza contro una bisarca che era ferma in sosta. Il conducente del furgone è rimasto ferito. È stato necessario chiudere temporaneamente, solo per breve tempo, la A4, con uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro. La bisarca poi ha proseguito il suo percorso, poiché non ha riportato particolari danni. Il conducente del furgone è stato assistito, invece, dal personale medico inviato tempestivamente sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e i soccorsi di Autovie Venete, tutti i coordinati dal Coa, Centro Operativo Autostradale di Udine.