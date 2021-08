Incidente in A4, grave un automobilista

Grave incidente stradale questa mattina lungo l'autostrada A4, all'altezza di Pocenia in direzione Venezia. Per cause al vaglio della Polizia Stradale, sono scontrati una vettura e un mezzo pesante. Da quanto si è appreso, il conducente della vettura è rimasto gravemente ferito.

È stato soccorso dal personale medico inviato dalla Sores di Palmanova che disposto anche l'intervento dell'elicottero sanitario.