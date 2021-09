Incidente in A4, grave un conducente incastrato

Grave incidente lungo l'autostrada A4, intorno alle 8 di questa mattina, all'altezza dell'ingresso della stazione di Arino di Dolo, in direzione Milano.

Per cause al vaglio della Polizia stradale, si è verificato un tamponamento tra mezzi pesanti e un autista è rimasto ferito in maniera grave, trasportato in codice rosso all'ospedale di Padova.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, provenienti da Mestre, con un'autogru e sette operatori. I pompieri hanno utilizzato cesoie e divaricatori per liberare il conducente di una bisarca. L'uomo è stato poi affidato alle cure del Suem.

Il conducente dell'altro mezzo pesante, che trasportava cereali, è rimasto illeso. Sul posto il personale ausiliario dell'autostrada. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso alle 9.30.