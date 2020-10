Incidente in A4, l'auto vola oltre il guard rail

Incidente poco prima delle 6.30 lungo l'autostrada A4, vicino al casello di Villesse, in direzione Venezia. Il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è finito fuori dalla sede stradale.

Non è rimasto incastrato e la vettura non ha preso fuoco; sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone, insieme al personale di Autovie Venete e alla Polizia Stradale.

La persona all'interno della vettura è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Nessun problema per il traffico.