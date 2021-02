Incidente in autostrada, code a tratti fra Latisana e San Stino

Incidente, questa mattina, fra il bivio A4/A28 e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. Autovie Venete segnala la presenza di code a tratti fra Latisana e San Stino di Livenza, sempre in direzione Venezia.

Per verificare le condizioni del traffico è attivo il numero verde 800 996099, l'app Infoviaggiando e il sito http://infoviaggiando.it