Incidente in autostrada, sulla A34, a Gorizia

Grave incidente stradale lungo la autostrada A34, all'altezza di Gorizia, nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Gorizia, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrati due mezzi pesanti e una persona è rimasta incastrata.

Sul posto stanno operando alle 18 di oggi, giovedì 21 maggio 2020, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Isontino, insieme all'equipe medica dell'elisoccorso inviata d'urgenza dalla Centrale Sores di Palmanova.