Incidente in bici a Varmo, due persone ferite

Incidente con la bici nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 19, a Varmo. Per cause in corso di accertamento, due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente con la bike che si è verificato in via dei Savorgnan, nella frazione di Belgrado.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto due ambulanze. Due le persone rimaste ferite. Una è stata portata, in codice giallo, all'ospedale di Latisana con l'autolettiga. Ha riportato serie lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'altra ha rimediato conseguenze molto meno serie ma è stata comunque accolta in pronto soccorso per le medicazioni del caso.