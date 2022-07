Incidente in bici, ferita una turista austriaca

E’ stata elitrasportata all’ospedale di Udine la donna di nazionalità austriaca che, poco dopo le 13, è caduta in bicicletta lungo la statale 54, a Cave del Predil.

La ciclista stava percorrendo il tratto di strada quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Tarvisio, è finita a terra riportando varie contusioni e fratture.

Per questo l’equipe medica del 118 ha optato per trasferirla, con l’elicottero sanitario, all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni sarebbero serie.