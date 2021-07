Incidente in grotta, ferito uno speleologo a Cimolais

Uno speleologo è rimasto ferito nella grotta Buca Mongana, a 2-000 metri di quota e a meno venti di profondità, poco lontano da Forcella Lodina, nel gruppo del Duranno Cima dei Preti, in comune di Cimolais.

Sul posto sono stati portati dall'elicottero della Protezione Civile due soccorritori del Soccorso speleologico delle squadre del Veneto, un tecnico e un medico speleologo, per questioni di vicinanza territoriale mentre le squadre del Friuli Venezia Giulia si sono nel frattempo radunate al campo base a quota 700 in attesa di essere anch'esse portate sullo scenario. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Maniago, supportati dalla squadra Speleo Alpino Fluviale di Pordenone.

Il ferito è stato raggiunto nella grotta dal medico speleologo, ma il tempo è peggiorato notevolmente e l'elicottero della Protezione civile al momento non può più portare altre squadre in quota per il necessario supporto tecnico.

L'alternativa sarà quella di salire a piedi e ci vorranno diverse ore di cammino a meno che non si riesca a percorrere un tratto in auto lungo una pista forestale. La grotta, ancora poco conosciuta perché è in corso di esplorazione, presenta una strozzatura dalla quale non si sa se la barella potrà passare con il ferito e quanto sarà necessario allargarla.

Notizia in aggiornamento