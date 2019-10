Incidente in montagna: sette persone coinvolte

Incidente stradale lungo la strada di montagna che collega Andreis con la frazione di Bospalns, la provinciale 63: sette le persone coinvolte tra cui due ragazzini che sono stati portati in ospedale con l'ambulanza a Pordenone. Lo scontro si è verificato alle 16, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Spilimbergo.

Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Maniago per la messa in sicurezza dei mezzi e a supporto dei sanitari. I due minorenni non sono in pericolo di vita.