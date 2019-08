Incidente in moto, non ce l'ha fatta Maurizio Sala

Non ce l'ha fatta Maurizio Sala, il 49enne di Ampezzo rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale nella notte del 5 agosto in comune di Socchieve. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Paluzza, si erano scontrate allora una moto con due persone a bordo e un'auto, sempre con due persone a bordo.

Il passeggero della moto è stato sbalzato a terra ed è finito lungo la scarpata che costeggia la strada per circa una ventina di metri. E' stato il conducente della due ruote, Maurizio Sala, a informare i soccorritori che non era solo ma con un compagno di viaggio (un uomo di 52 anni). Inutili, purtroppo, gli interventi chirurgici cui è stato sottoposto in ospedale a Udine; è morto questa mattina. Lutto ad Ampezzo, dove era conosciuto e molto amato.