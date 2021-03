Incidente in moto, gravissimo un centauro di 58 anni

Versa in gravi condizioni un uomo di 58 anni di Castelnovo del Friuli che questa mattina, intorno alle 11, è rimasto coinvolto in un incidente accaduto in località Madonna dello Zucco, lungo l'ex provinciale, a Castelnovo.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Spilimbergo, intervenuta per i rilievi e viabilità, il centauro è rovinato sull'asfalto e ha riportato ferite gravissime.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla base di Campoformido. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine.