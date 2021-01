Incidente in moto, gravissimo un centauro

Versa in gravissime condizioni il conducente di una moto che questa sera, poco dopo le 20, ha perso il controllo della sua due ruote ed è uscito di strada, rovinando sull'asfalto, in via Giorgio Mainerio, a Udine.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto ambulanza e automedica. Il centauro è stato rianimato dopo un arresto cardiaco ed è stato accompagnato con l'autolettiga, in gravissime condizioni, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Rilievi e viabilità della Polizia di Stato.