Incidente in moto, muore un agente della Polizia locale

Luigi Florean, 33enne di Gruaro, agente della Polizia Locale del Distretto Veneto Est (Bibione - Fossalta di Portogruaro) ha trovato la morte nella notte, uscendo di strada con la sua moto mentre stava rientrando a casa dopo un turno di lavoro terminato all'una.

L'ennesima tragedia della strada si è verificata all'altezza di Fossalta di Portogruaro. L'allarme è stato lanciato dai familiari che, preoccupati dal mancato rientro, hanno iniziato le ricerche. Intorno alle 6 di questa mattina il ritrovamento del corpo, finito nel fossato che costeggia la strada, a pochi metri da una curva. A individuarlo il padre, anch'egli agente. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Portogruaro, giunta sul posto per i rilievi. Luigi Florean lascia un figlio di un anno e mezzo e la moglie.

“Luigi era un ragazzo straordinario, sia per l’aspetto umano sia per quello professionale. Era una bella persona. Siamo ancora sotto shock per questa tragedia”. Con queste parole il sindaco di San Michele al Tagliamento/Bibione, Pasqualino Codognotto, ha ricordato l’agente. "La sua scomparsa lascia un grande vuoto. Era legato al servizio e alla divisa e con i colleghi era in sintonia e lavorava attuando in pieno il gioco di squadra. Siamo vicini alla figlia in questo difficile momento”.