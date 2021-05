Incidente in Piancavallo, gravissimo un motociclista

Versa in gravi condizioni un centauro di 37 anni della provincia di Treviso che intorno alle 12 è rimasto coinvolto in un incidente lungo la salita di Piancavallo ad Aviano.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sacile, intervenuti sul posto per i rilievi alla viabilità, l'uomo ha perso il controllo della moto ed è rovinato malamente sull'asfalto, rimanendo ferito in maniera molto seria.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio dell'elicottero sanitario del Suem, dal Veneto. Sono stati inviati anche un'autoambulanza e un'automedica. L'uomo è stato poi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.