Un uomo di 59 anni, di Trieste, è stato accolto all'ospedale di Cattinara, a Trieste, a seguito di un incidente che si è verificato alle 12.30 in piazza Carlo Goldoni, a Trieste, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale che è intervenuta per i rilievi.

Coinvolto nell'incidente un autobus. L'uomo, che era a piedi, è stato soccorso dall'equipe saniraria giunta sul posto con un'automedica. Versa in gravi condizioni, ricoverato nel reparto di terapia intensiva.