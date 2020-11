Incidente in piazzale Cavedalis: ferita una donna

Incidente, questa mattina poco prima delle 10, in piazzale Cavedalis a Udine. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata per accertamenti all'ospedale di Udine.

Due le auto coinvolte, una Volkswagen Golf guidata da un 61enne di Udine, e una Ford Fiesta con al volante una 78enne, residente pure in città.

La Ford, proveniente dal lato di via Superiore, mentre stava attraversando piazzale Cavedalis, in direzione del viale Leonardo da Vinci, in corrispondenza dell'intersezione semaforica con viale Bassi, si è scontrata con la Golf che proveniva dal viale e procedeva in direzione di viale Del Ledra. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli operatori della Polizia Locale di Udine, intervenuti ad effettuare i rilievi di rito.