Incidente in piazzale Dreossi, la Polizia locale cerca testimoni

La polizia locale di Udine cerca testimoni in riferimento all'incidente avvenuto ieri, mercoledì 6 maggio alle 16.50, in piazzale Dreossi.

Eventuali testimoni che hanno assistito al fatto sono pregati di contattare la sala Operativa della Polizia Locale di Udine al numero 0432 1272329 o l'ufficio infortunistica al numero 0432 1272322.

L'incidente è avvenuto sulla rotonda di Salt di Povoletto, dove si sono scontrate una pensionata di 70 anni residente a Udine in sella alla sua bici e un'auto guidata da un 42enne uomo di Tricesimo. L'anziana ciclista è stata sbalzata al suolo ed è stata soccorsa dal personale medico, poi trasportata in ospedale in ambulanza.