Incidente in piscina a Gemona, il processo riparte da zero

L’incidente capitato nel 2015 nella piscina comunale di Gemona, quando un bambino rischiò di annegare e rimase semiparalizzato, torna in Tribunale a Udine.

Davanti al giudice Giulia Pussini è ricominciato il processo a una 48enne, presidente dell’associazione che gestiva la struttura, e a un 27enne, istruttore di nuoto, ritenuti responsabili di quanto capitato al piccolo. I due erano stati condannati dal giudice di pace di Tolmezzo a una multa e al versamento di 30mila euro alla famiglia, ma il giudice aveva annullato la sentenza per un vizio di notifica.

L’istruttoria è, quindi, ricominciata con le deposizioni di due testi e del medico legale incaricato dalla procura della perizia sul bambino. In particolare, per il medico a compromettere la salute del piccolo è stato un arresto cardio circolatorio protratto per 15 minuti.

La prossima udienza è prevista per metà maggio.