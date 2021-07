Incidente in tangenziale, a Udine: ferita una donna

Incidente a Udine, questa mattina poco dopo le 8.30, tra un autocarro e una vettura, lungo la Tangenziale Sud (SS 676) in direzione della Tangenziale Ovest (SS13). L'esatta dinamica è ancora al vaglio del personale della Polizia Locale di Udine, intervenuto sul posto per i rilievi.

Entrambi i veicoli coinvolti provenienti da Pradamano, sono entrati in collisione. Ferita, non in modo grave, la 29enne di Udine che si trovava alla guida di autovettura Opel Corsa e che è stata trasportata al Pronto Soccorso cittadino. L'altro conducente, un 53enne, residente a sua volta a Udine, non ha riportato ferite.