Grave incidente in tangenziale a Tavagnacco, verso le 18, in prossimità dell'uscita autostradale di Udine Nord, in direzione Sud. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita contro il guardrail.

Sul posto stanno operando i soccorritori e le Forze dell'Ordine. L'impatto è stato particolarmente violento; ferito il conducente, che non sarebbe in pericolo di vita.

Ingenti i danni alla vettura. Si segnalano rallentamenti alla circolazione, in particolare in direzione di Udine Sud. Chiuso, per consentire le operazioni di rimozione del veicolo incidentato e i soccorsi, l'ingresso dalla Tangenziale Sud di Udine per l'autostrada A23.