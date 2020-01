Incidente in tangenziale, coinvolta un'intera famiglia

Tamponamento in tangenziale alle 19.30, all'altezza del Città Fiera, in direzione sud. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, il conducente di una vettura ha urtato con la violenza l'auto che la precedeva. Entrambi i veicoli stavano risalendo la rampa d'immissione all'altezza del Parco del Cormor e durante la manovra sono entrate in collisione. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'intera famiglia, composta da padre, madre e figlio.

Il papà e il bimbo di 9 anni sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Udine. I Vigili del Fuoco, a fattivo supporto del personale sanitario, hanno estratto dal veicolo la madre che, nell'impatto, era rimasta incastrata; anche lei è poi stata accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso.