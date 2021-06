Incidente in tangenziale, traffico in tilt

Traffico in tilt, questa mattina, poco dopo le 8, lungo la tangenziale Ovest in direzione Udine Nord, a causa di un incidente che ha coinvolto cinque auto all'altezza di viale Venezia-viale Monsignor Nogara.

Una Nissan Micra, proveniente dalla rotatoria di via Boccaccio, stava percorrendo la corsia di accelerazione che consente l'immissione nella carreggiata della tangenziale, quando – per cause al vaglio della Polizia locale – ha urtato un veicolo che la precedeva. La Micra si è ribaltata un fianco, scontrandosi con un’altra vettura in transito lungo la corsia di destra e, quindi, contro un’auto in corsia di accelerazione; coinvolto anche un quinto veicolo.

A seguito del sinistro, il conducente della Nissan, un 81enne residente nell’hinterland udinese, è stato trasportato in Pronto Soccorso per accertamenti.

Durante le operazioni di rilievo del sinistro stradale e messa in sicurezza della zona la tangenziale ovest è rimasta chiusa all'altezza di viale Venezia. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Udine, un'ambulanza e un'automedica e personale della Polstrada per la gestione della viabilità.

Il traffico particolarmente intenso ha subito pesanti rallentamenti.