Incidente in via Cividale, ferito un motociclista

Incidente tra un'auto e una moto questa mattina, poco prima delle 9.30, a Udine, in via Cividale. Un motociclista di 60 anni è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Udine per accertamenti sanitari.

Per cause in corso di accertamento da parte della pattuglia della Polizia locale giunta sul posto per i rilievi, una Ford Fiesta guidata da una 28enne di Udine e la Suzuki sulla quale viaggiava il 60enne di Remanzacco, si sono scontrate in prossimità del civico numero 524. Entrambi i mezzi coinvolti procedevano in direzione del centro cittadino.