Incidente, questa mattina poco dopo le 10, a Udine. Una Fiat Tipo, guidata da un 37enne, e un ciclomotore, condotto da un 17enne, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, sono entrati in collisione in prossimità dell'incrocio semaforico tra viale Ungheria e via Piave.

Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118 che ha trasportato in ospedale il 17enne per le cure sanitarie.