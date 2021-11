Incidente in via Pola, ferita una ciclista di 18 anni

Una ragazza di 18 anni è rimasta ferita questa mattina, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente, a Udine, nei pressi dell'incrocio con piazza D'Armi.

La giovane, in sella alla sua bicicletta, stava procedendo in direzione di via Cividale quando, per cause in corso di aggiornamento della Polizia Locale di Udine, si è scontrata con un'auto, guidata da una 48enne residente in città. L'auto che proveniva da via Pola, diretta verso viale Trieste, quando è avvenuto lo scontro nei pressi dell'intersezione. Nell'impatto la giovane ciclista è finita a terra, riportando ferite. Sul posto il personale sanitario che in ambulanza l'ha trasportata in ospedale, a Udine.