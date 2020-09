Incidente in viale Leonardo da Vinci, 94enne in ospedale

Rallentamenti alla viabilità a Udine questa mattina per un sinistro che si è verificato in viale Leonardo da Vinci, all'incrocio con viale Cadore. L'incidente è avvenuto alle 9.55 tra due autoi, una Fiat Palio guidata da una 94enne di Udine e una Honda Civic, condotta da un 55enne di Pasian di Prato.

L'esatta dinamica è ora al vaglio del personale della Polizia Locale di Udine. Al momento si è appurato solamente che la 'nonnina' udinese proveniva dal centro cittadino e procedeva lungo la strada verso la periferia ovest. Giunta all'incrocio semaforico, il veicolo ha impattato con la Civic proveniente da Piazzale Chiavris e diretta verso viale Monsignor Nogara.

L'anziana donna, ferita in maniera non grave, è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario. Per accertamenti più approfonditi è stata comunque trasportata tramite autolettiga al pronto soccorso del Santa Maria la Misericordia.