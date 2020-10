Incidente in viale Leonardo Da Vinci, donna in ospedale

Incidente poco prima delle 17 a Udine, all'intersezione tra viale Cadore e viale Leonardo Da Vinci. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate una Mercedes C200, condotta da un uomo di 59 anni residente a Pasian di Prato, e una Peugeot 208, alla cui guida si trovava, invece, una donna di 45 anni, residente a Udine.

Nell'impatto è rimasta ferita la conducente della Peugeot, trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'autolettiga inviata dalla Centrale Sores di Palmanova.

In base a una prima ricostruzione, la Mercedes percorreva viale Cadore in direzione della periferia quando ha svoltato a sinistra in via Da Vinci. La Peugeot, invece, proveniva dalla periferia e percorreva viale Cadore, in direzione dell'ospedale. I due mezzi sono entrati in collisione al centro dell'intersezione.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone per la messa in sicurezza dei veicoli e per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente.