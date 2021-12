Incidente in viale Palmanova, auto proiettata contro un bus

Incidente con un ferito, poco dopo le 13.30, in viale Palmanova a Udine. Una Ford Fiesta, mentre percorreva viale Palmanova diretto verso la periferia cittadina, giunta all'altezza della rotatoria con via del Partidor, è entrata in collisione con la Lancia Y che fuoriusciva dal parcheggio del centro commerciale.



Nell'urto la lancia Y è stata proiettata contro un autobus che era fermo al dare precedenza. Sul posto polizia locale per la definizione della dinamica

e personale del 118 che ha soccorso la persona alla guida dell'utilitaria.