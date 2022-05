Incidente in viale Palmanova, ferita una motociclista

Scontro tra un’auto e una moto, nel primo pomeriggio, a Udine. Per cause al vaglio della Polizia locale, poco dopo le 14, un’Alfa Mito che stava uscendo da via Treviso, immettendosi in viale Palmanova, ha impattato contro una Honda, che percorreva l’arteria verso la periferia della città.

La 29enne in sella alla due ruote è stata sbalzata a terra; è stata soccorsa dal personale sanitario, che l’ha trasportata all’ospedale di Udine per le cure del caso. Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dello scenario.