Ieri mattina, la Polizia locale di Udine ha eseguito i rilievi in seguito a un incidente avvenuto in viale Ungheria. Un auto - presumibilmente di colore giallo/giallo ocra – ha danneggiato due veicoli in sosta, dandosi poi alla fuga.

La Municipale cerca eventuali testimoni dell'accaduto. I numeri a cui rivolgersi sono: 0432-1272329 (sala operativa) o 0432-1272322/829 ( Uff. infortunistica)