Grave incidente stradale a udine, in serata, nella zona del Palamostre. Nello schianto una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo della vettura ed è stata estratta dai vigili del fuoco di Udine, rianimata sul posto dai sanitari e trasportata d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale di Udine in condizioni critiche.

La viabilità tra via Martignacco, in direzione ospedale, è stata bloccata per consentire i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e i carabinieri.