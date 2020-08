Incidente lungo l'Ippovia, muore un centauro di 32 anni

Incidente mortale poco prima delle 19.30, lungo l'Ippovia, in un tratto sterrato, in località Ara Grande, nel comune di Tricesimo. Per cause in corso di accertamento, un centauro ha perso il controllo della sua due ruote ed è rovinato a terra. Vittima Paolo Cescutti, 32 anni, di Treppo Grande.

Le sue condizioni erano parse subito gravissime. Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e l'equipaggio di un'ambulanza, insieme ai Vigili del Fuoco del Comando di Udine. Inutili purtroppo i soccorsi.

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Remanzacco per tutti i rilievi e gli accertamenti. La moto, una KTM, è stata posta sotto sequestro.