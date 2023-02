Incidente lungo la Pontebbana, auto fuori strada a Codroipo

Scontro tra due auto lungo la statale 13 Pontebbana – via Udine, poco prima delle 16.30, all'altezza di una rotonda, nel territorio di Codroipo, per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Codroipo. Nell'impatto uno dei due mezzi è finito fuori strada, terminando la sua corsa nel canale adiacente alla carreggiata.

Dopo la chiamata al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto due ambulanze e i Vigili del fuoco del Distaccamento di Codroipo, che hanno soccorso la conducente della vettura uscita di strada, una 60enne. Assieme a lei viaggiava anche un bambino che, grazie al corretto uso delle cinture, sembra non aver riportato traumi anche se, considerata la sua giovane età è stato comunque accompagnato al pronto soccorso per tutti i controlli del caso.

Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di San Daniele del Friuli. Illeso il conducente del secondo veicolo coinvolto.

Il lavoro dei pompieri è terminato con la completa messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell'area del sinistro.