Incidente lungo la Pontebbana, quattro feriti

Incidente questa mattina, lungo la statale 13 Pontebbana, a Campoformido. In via Principe di Udine, all'altezza delle Officine Fvg, sono rimaste coinvolte una Jeep Cherokee e una Volkswagen Tiguan. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte del Comando di Polizia locale.

Immediati i soccorsi allertati dal 112. Sul posto i sanitari del 118 e due pattuglie dei vigili urbani. Quattro le persone trasferite, per accertamenti, all’ospedale di Udine.

Disagi al traffico, sostenuto al momento dei rilievi.