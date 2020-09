Incidente mortale a Colloredo di Monte Albano

Tragedia della strada a Colloredo di Monte Albano, in località Codugnella, intorno alle 17.30. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto. Una delle persone a bordo è deceduta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Un'altra è stata soccorsa in codice rosso, incastrata nell'abitacolo, dal personale sanitario inviato dalla Sores di Palmanova.

E' stato informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, a supporto del personale medico, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale.