Incidente mortale a Concordia Sagittaria

Incidente mortale questo pomeriggio, intorno alle 18, a Concordia Sagittaria, lungo la provinciale 42, all'incrocio con via Violin. Nel drammatico impatto ha perso la vita un ragazzo di 23 anni, che si è schiantato contro un albero.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Portogruaro e i sanitari del Suem. I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto e, prima ancora, hanno dato fattivo supporto al personale sanitario.

Nonostante il tempestivo intervento dell'equipe medica, non è rimasto altro da fare se non decretare la morte del giovane conducente, alla guida di una Lancia Ypsilon. Per rilievi, accertamenti e viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Le indagini sono in capo alla Procura della Repubblica di Pordenone.