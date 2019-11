Incidente mortale a Portogruaro

Grave incidente questo pomeriggio, giovedì 7 novembre, intorno alle 17.30, a Pradipozzo, lungo la regionale 53, nel comune di Portogruar, dove due auto si sono scontrati e una delle due vetture è finita ruote all'aria.

Nell'impatto un uomo è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate e altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto i Vigili del Fuoco di Portogruaro che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le persone rimaste incastrate nell'auto rovesciata. A perdere la vita un uomo di 87 anni che viveva, a Summaga, di Portogruaro.

In ospedale anche un uomo di 86 anni e il conducente dell'altra auto, un ragazzo di 24 anni. È stato necessario deviare il traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e per il soccorso sanitario. Rilievi e accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Del fatto è stato subito informato il Pm di turno della Procura della Repubblica di Pordenone che ha autorizzato la rimozione della salma, concedendo il nullaosta.