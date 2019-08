Tragedia sulla A23, nel pomeriggio di Ferragosto, quando all'altezza dello svincolo per Tarvisio, in direzione nord, due auto si sono scontrate. Nel terribile schianto una donna, Mirella Stel di 76 anni, ha perso la vita. Ferite anche altre quattro persone. Nell'incidente è rimasta ferita anche una famiglia austriaca. Sul posto, per i rilievi, la Polstrada di Amaro, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tarvisio, l'ambulanza e l'elicottero del 118.