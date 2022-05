Incidente mortale in A28, al via il processo

Al via il processo a Dimitre Trykov, il 62enne imprenditore bulgaro accusato di omicidio stradale plurimo, aggravato dalla fuga e dall’abuso di alcol, omissione di soccorso e lesioni.

A fine gennaio, l’uomo, con il suo Suv, travolse lungo A28 l’auto sulla quale viaggiavano le cugine venete Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, morte sul colpo, e le due figlie piccole di Sara, rimaste gravemente ferite. Nell’udienza di oggi nel Tribunale di Pordenone, fissata per le 12.30 davanti al Gip Monica Biasutti, si consumerà il primo atto giudiziario della vicenda.

Per il 62enne la Procura ha chiesto il giudizio immediato, mentre la difesa, affidata ai legali Gianni Massanzana e Loris Padalino, aveva proposto istanza di patteggiamento con un risarcimento di 70 mila euro. Proposta respinta, ma che oggi gli avvocati presenteranno nuovamente in Aula. In alternativa, la loro richiesta sarà quella di sottoporre Trykov al rito abbreviato. Su questo punto si esprimerà il giudice.

Sull’imprenditore bulgaro, attualmente ai domiciliari con braccialetto elettronico nella sua casa di Pordenone, pesano due perizie: la prima, redatta dall’ingegner Pierluigi Zamuner, ha stabilito che il Suv procedeva a 180 all’ora quando ha impattato con l’utilitaria delle due donne. La seconda, affidata dalla Procura al medico legale Michela Frustaci, ha messo in evidenza come Trykov abbia assunto alcol prima dell’incidente e non successivamente, come sostenuto dall’uomo, datosi alla fuga dopo la tragedia e ritrovato ore dopo a casa dalle forze dell’ordine.

Su questo punto la difesa potrebbe presentare delle eccezioni. Le posizioni dei familiari delle vittime saranno rappresentate dagli avvocati Enrico D’Orazio, Giuseppe Gulli, Luca Motta e Alessandra Nava.