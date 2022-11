Incidente mortale lungo l'A4

Tragedia, nel tardo pomeriggio, lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste.

Nel violento scontro tra un'auto e un camion, il conducente ha perso la vita a seguito delle gravissime ferite riportate.

Sul posto, dopo l'allarme, la Sores ha inviato un'automedica e un'autoambulanza. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale. Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale della Concessionaria, per la messa in sicurezza dell'area.

Notizia in aggiornamento