Incidente mortale lungo la A4

C’è una persona deceduta in un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti lungo la A4. Lo scontro è accaduto poco dopo le 14.30 nel tratto compreso fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, in direzione Trieste. Per uno dei due conducenti non c'è stato nulla da fare.

La giornata, caratterizzata da traffico molto intenso, ha fatto registrare anche un secondo incidente, a pochi chilometri di distanza dal primo, in comune di Cessalto. In questo caso sono tre le persone ferite, di cui una in modo serio.

L’autostrada è chiusa fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e sono chiuse anche le entrate dei caselli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Sull’uscita obbligatoria a San Donà di Piave ci sono circa quattro chilometri di coda. Sul posto sono operativi i soccorsi sanitari e quelli meccanici.

Autovie Venete consiglia di utilizzare il percorso alternativo lungo la A27 – A28. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi, i mezzi meccanici per la rimozione dei mezzi, il 118, i Vigili del Fuoco e il personale di Autovie che ha disposto le chiusure dei caselli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chi proviene da Venezia deve uscire obbligatoriamente a San Donà di Piave.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45. E’ particolarmente complessa la rimozione dei due mezzi pesanti coinvolti nell’incidente. Un tamponamento in cui ha perso la vita l’autista di uno dei tir, mentre l’altro è ferito ma non in gravi condizioni. Ci vorrà ancora più di un’ora per completare le operazioni di rimozione dei veicoli a cui seguirà un’accurata pulizia del manto stradale.

Risolto, invece l’altro incidente, sempre un tamponamento, avvenuto nei pressi del casello di San Stino fra un mini van e un mezzo pesante. La carreggiata è stata liberata e il traffico fatto defluire. Sono cinque i chilometri di coda sull’uscita obbligatoria istituita da Autovie a San Donà di Piave.